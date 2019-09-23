Сеул, , 15:37 — REGNUM В 2020 году южнокорейская компания Hyundai планирует инвестировать 4 млрд долларов в совместное с ирландским стартапом Aptiv Plc предприятие по разработке платформы для автономного вождения. Об этом 23 сентября сообщается на сайте компании.

В последние годы южнокорейский автопроизводитель активно инвестировал в зарубежные стартапы с передовыми технологиями мобильности, стремясь стать лидером по производству автомобилей следующего поколения. Речь идет, например, о создании автомобиля с водородным двигателем.

«Hyundai и Aptiv совместно разработают платформу для самостоятельного вождения транспортных средств с автономными технологиями уровня 4−5. Такое партнерство создаст прекрасную синергию для обеих компаний, что позволит им возглавить автономную экосистему вождения в мире», — говорится в заявлении Hyundai.

Существует пять уровней автоматизации вождения, определенных Международным обществом автомобильных инженеров. На уровне четыре управление транспортным средством происходит в ограниченных условиях. На уровне пять — функция автоматического вождения автомобиля работает в любых условиях.

Hyundai и Aptiv планируют к 2022 году разработать автономную платформу для транспортных средств, которая будет применяться в автомобилях мировых автопроизводителей.

Напомним, Hyundai Kona стала победителем конкурса AutoPacific.

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