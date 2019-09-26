Байконур, Казахстан, , 04:19 — REGNUM Вторым арабским космонавтом на Международной космической станции (МКС) станет Султан ан-Нияди, сообщил журналистам министр высшего образования и повышения квалификации, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмед бен Абдалла Хумейд Бельхуль аль-Фаласи.

По словам руководителя космической программы ОАЭ, сейчас приоритетом является безопасное возвращение уже улетевшего на МКС в составе российского экипажа Хазаа аль-Мансури (дублером которого является Султан ан-Нияди). После чего агентство будет готовить отправку в космос «дополнительных астронавтов».

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал уверенность, что на МКС у ОАЭ в будущем появится «свое рабочее место» и, даже, возможно, свой модуль.

Читайте также: Рогозин: МКС — это историческая ступенька и будет существовать вечно

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что за стартом с космодрома Байконур российского корабля «Союза МС-15», в составе которого находился также «первый арабский космонавт на борту МКС Хазза аль-Мансури», из космического центра в Дубае наблюдал наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед, а на месте старта в Байкануре — экс-спикер Национального собрания ОАЭ Амаль аль-Кубейси.

Читайте ранее в этом сюжете: Портрет первого космонавта ОАЭ появился на самом высоком здании мира