Байконур, Казахстан, , 02:42 — REGNUM Международная космическая станция (МКС) возможно изменится, но будет существовать вечно, заявил Дмитрий Рогозин, комментируя журналистам успешный старт к МКС, осуществленный 25 сентября с космодрома Байконур.

По словам Рогозина, дело даже не в технических сроках эксплуатации станции, их продлении до 2023 или 2028 года. А в исторической необходимости проекта, в котором сейчас участвуют Россия, США, Европа, Япония, но в будущем, — должны участвовать все страны ООН.

Станция изменится внутренне и внешне, станет сборочным цехом, ремонтной базой и заправкой для кораблей дальнего космоса.

«Это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше», — подчеркнул глава Роскосмоса.

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