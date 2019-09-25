Купертино, США, , 14:01 — REGNUM Apple предупредила пользователей iOS 13, что содержащаяся в ней ошибка может позволить злоумышленникам получить доступ к iPhone. Об этом 25 сентября сообщил сайт техподдержки Apple.

Компания отмечает, что эта ошибка также присутствует в iPadOS. Суть заключается в том, что приложения сторонних клавиатур для этих ОС могут получить полный доступ даже в том случае, если пользователь не дал на это своего разрешения. В компании сообщили, что вскоре эта ошибка будет исправлена и отметили, что эта проблема не касается клавиатур, которые не запрашивают полный доступ.

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Ранее эксперты компании Check Point Research, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили, что около 50% всех смартфонов под управлением Android содержат критические уязвимости. В частности, они не защищены от «передовых фишинговых атак».

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты: 50% всех смартфонов на Android содержат критическую уязвимость