Москва, , 12:54 — REGNUM Обновленный китайский вседорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в РФ. Об этом 23 сентября сообщает портал «Китайские автомобили».

В ОТТС указано, что производится внедорожник будет в Тульской области.

По информации исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего, первая модель H9 сойдёт с конвейера завода уже в ближайшее время.

«Подробности о сроках мы обязательно сообщим», — заявил топ-менеджер.

Сообщается, что в России будет выпускаться H9 с пятиместным и семиместным салоном. Покупатель также сможет выбрать автомобиль из моторной гаммы 190‑ и 245-сильных дизельных и бензиновых движков с объемом 2 л, работающих с 8-позиционным «автоматом».

Напомним, в середине сентября в интернете появились фото серийных версий Haval F7x на автостоянке рядом с заводом. Судя по снимкам, там находятся порядка 250 новых автомобилей, что говорит о скором появлении данной модели у дилеров.

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