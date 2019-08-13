Пекин, , 15:07 — REGNUM

Китайская компания Haval (подразделение компании Great Wall Motors) представила обновленный внедорожник H9. Об этом сообщается на сайте Carsweek.

Haval H9 (cc) engtingchen

Стоит отметить, что H9 весьма популярен на китайском авторынке. Благодаря блокировке переднего межколесного дифференциала, авто получило еще больше внедорожных возможностей.

Рестайлингу подвергся перед авто — была обновлена светодиодная оптика и поставлена новая решетка радиатора, но в целом внешне модель не изменилась. А вот в салоне произошли некоторые изменения в сторону комфортабельности. Внедорожник обзавелся мультимедийной системой нового поколения, круиз-контролем, а также системой улучшения маневренности.

Под капотом у Haval H9 2020 бензиновый турбодвигатель на 2 л, мощность которого составляет 224 л. с. Агрегатируется автомобиль 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода.

Пока неизвестно, когда рестайлинговая модель поступит в продажу в России.

Напомним, за июль 2019 года дилеры китайской компании Haval в России продали 1180 машин, что в 4,6 раза больше по сравнению с 2018 годом.

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