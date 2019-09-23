Москва, , 10:57 — REGNUM Продажи кроссовера Mazda CX-5 по итогам августа выросли на 24%, до 2369 авто, подняв модель в топ-25 российских бестселлеров. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего дилеры Mazda в России в последний летний месяц продали 2812 машин. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причём с января по август 2019 года продажи автомобилей японского бренда в РФ составили 18 841 единицу, что на 4% меньше, чем за восемь месяцев прошлого года. Таким образом, доля Mazda на российском авторынке составила 1,7%.

Напомним, 20 сентября 2019 года Росстандарт сообщил об отзыве 206 моделей Mazda CX-9, которые были проданы в России c ноября 2017 года по апрель 2018 года. Причиной возможного возникновения неисправностей стало слабое удерживающие усилие в разъемах жгута провода, что может приводить к разрыву контакта между различными модулями управления автомобиля.

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