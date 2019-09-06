Лондон, , 09:13 — REGNUM Японская автокомпания Mazda приступила к продажам в Великобритании модели CX-30 в новой комплектации. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Всего выпущено пять комплектаций модели: SE-L, SE-L Lux, Sport Lux, GT Sport и GT Sport Tech.

В базовой комплектации предусмотрены светодиодные фонари, круиз-контроль и дисплей для водителя. Модификации SE-L и SE-L Lux «обуты» в 16-дюймовые металлические диски серого цвета. У продвинутой версии Sport Lux 18-дюймовые колёсные диски.

Интерьер моделей в модификациях GT Sport и GT Sport Tech имеет отделку в спортивном стиле. Салон авто обтянут чёрной кожей с коричневыми вставками. В зависимости от класса модели CX-30 комплектуется аудиосистемой Bose, камерами обзора на 360 градусов и рулевым колесом с обогревом. Также предусмотрены множество систем безопасности.

Гамма моторов состоит из двух бензиновых 2,0-литровых агрегатов, соединенных с 24-вольтной гибридной системой. Один мотор имеет максимальную мощность 122 «лошадей». Он агрегатируется с 6-скоростной «механикой» или 6-скоростным «автоматом». Второй движок имеет мощность 180 л. с.

Все модификации Mazda CX-30 оснащены передним приводом. Однако за дополнительную плату версия Sport Lux доступна с системой привода 4×4.

Напомним, в конце августа 2019 года официальный представитель компании Mazda на авторынке России ООО «Мазда Мотор РУС» объявил об отзыве 92 машин Mazda CX-5, проданные c декабря 2014-го по январь 2016 года. Причина отзывной компании авто стали неисправности системы сигнала аварийной остановки (ESS) и системы предотвращения вторичного столкновения (SCR).

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