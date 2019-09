Лондон, , 12:30 — REGNUM Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.

Лучшей компьютерной игрой XXI века по версии издания стала инди-игра в жанре «песочницы» Minecraft. Первая версия вышла в 2009 году, а к 2019 году разработчики продали более 175 миллионов копий. В настоящее время игра поддерживается на множестве платформ — от смартфонов до гарнитур виртуальной реальности.

Второе место авторы отдали одной из игр серии The Legend of Zelda для платформы Nintendo Switch, а именно Breath of the Wild, вышедшей в 2017 году. Третью строчку заняла первая игра серии Dark Souls, вышедшая в 2011 году на платформах PlayStation 3 и Xbox 360.

Также в десятку лучших видеоигр вошли Half-Life 2, «Ведьмак 3», GTA V, Halo, Portal 2, BioShock и Bloodborne.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре руководитель франшизы Minecraft Хелен Чанг рассказала, что количество ежемесячных пользователей игры достигло 112 млн.

