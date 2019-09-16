Стокгольм, , 10:45 — REGNUM Руководитель франшизы Minecraft Хелен Чанг заявила, что в известную игру-песочницу ежемесячно играет более 112 млн геймеров. Об этом 16 сентября сообщил портал PC Gamer.

Издание отмечает, что это почти треть населения США, а примерно шестая часть от этого количества людей равна численности населения Австралии. Чанг в интервью журналистам добавила, что люди, однажды сыгравшие в игру, всегда к ней возвращаются, даже если они сделали паузу в несколько недель, решив поиграть во что-то ещё.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что игроки Minecraft запустили в сети новый флешмоб. Они начали создавать в игре огромных скелетов при помощи блоков и стали размещать на своих страницах в соцсетях скриншоты.

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