Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Работу «десятков тысяч приложений» приостановила социальная сеть Facebook в рамках расследования утечки данных, последовавшего за скандалом с Cambridge Analytica, сообщает Associated Press.

Подавляющее большинство приложений было заблокировано не по результатам расследования, а вследствие отсутствия ответа компаний-разработчиков на отправленные им на электронную почту запросы Facebook.

Компания также заявила о полном запрете нескольких приложений и подаче исков против их создателей. Facebook обвиняет в продвижении вредоносных программ южнокорейскую Rankwave, гонконгскую LionMobi и сингапурскую JediMobi.

Facebook подчеркивает, что им проверено около двух миллионов приложений и «требуется более тщательное изучение потенциальных злоупотреблений пользовательскими данными Facebook».

Можно предположить, что в результате произошедшего более четверти приложений социальной сети могли получать доступ к данным пользователей без их ведома или согласия.

2018 году появилась информация, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica использовала незаконно полученные данные более 87 миллионов пользователей Facebook для показа таргетированной политической рекламы в социальных сетях.

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По итогам расследования в отношении Facebook, в июле 2019 года было достигнуто соглашение компании с Федеральной торговой комиссией США о выплате штрафа в размере $5 млрд.

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