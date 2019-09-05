Нью-Йорк, США, , 07:56 — REGNUM Сотни миллионов телефонных номеров, связанных с учетными записями Facebook, были найдены в интернете в открытом доступе, сообщает 4 сентября TechCrunch.

На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран. В том числе 133 миллиона записей пользователей Facebook в США, более 50 миллионов — во Вьетнаме, 18 миллионов британских.

Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в учетной записи. Некоторые записи также содержали имя пользователя, пол и местоположение в зависимости от страны.

Информация, по-видимому, была загружена в открытую базу данных в конце прошлого месяца — хотя это означает, что данные новые. Facebook давно ограничил доступ разработчиков к телефонным номерам пользователей. Представитель Facebook Джей Нэнкарроу утверждает, что данные были скачаны до того, как соцсеть отключила доступ к телефонным номерам пользователей.

После скандала с Cambridge Analytica, когда было собрано более 80 миллионов профилей, чтобы помочь выявить колеблющихся избирателей на президентских выборах 2016 года в США, произошло уже немало инцидентов, связанных с безопасностью данных пользователей Facebook.

Данный случай лишь очередной в этом ряду, но, возможно, далеко не последний.