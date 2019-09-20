Москва, , 14:45 — REGNUM У российских дилеров заканчивается самый дешевый китайский кроссовер Chery Tiggo 2. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Chery Tiggo 2 обещали привезти в июле 2019 года, однако автомобили не пришли в Россию ни в июле, ни в августе. На данный момент в онлайн-магазине автокомпании поиск отображает только восемь доступных для бронирования автомобилей.

Руководитель пресс-службы «Чери Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская сообщила, что обновленные модели ожидаются в России в 2020 году. До этого времени дилеры будут продавать кроссоверы Tiggo 7 и Tiggo 4.

Получается, что новых Tiggo 2 в этом году автолюбителям ждать не стоит. Кроме того, если машина пройдет рестайлинг, то понадобится дополнительное время для её сертификации для российского рынка.

Напомним, у российского официального дистрибьютора товаров торговой марки Chery произошли кадровые изменения. Занимавший должность директора компании АО «Чери Автомобили Рус» Геннадий Павлов перешел на должность зампредседателя совета директоров.

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