Москва, , 11:10 — REGNUM Китайская автокомпания Chery с 2020 года начнёт в России продажи удлиненного кроссовера Chery Exeed TXL. Об этом сообщает издание Car.ru.

Chery Exeed TXL Speedme

На данный момент известны некоторые технические характеристики модели, которая станет доступна для российских автолюбителей.

Под капотом авто будет размещён 190-сильный мотор TGDI рабочим объёмом 1,6 л, который агрегатируется с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Автомобиль будет продаваться как с передним, так и с полным приводом.

Кроссовер в комплектации «comfort» могут оснастить двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом в салон авто. Кроме того, машину возможно укомплектуют шестью подушками безопасности.

В комплектации «Luxury» с приводом 4×4 будут электрическая настройка кресел и передний парктроник. Кроме того, в этой комплектации предусмотрена вспомогательная система автоматической парковки и система контроля за слепыми зонами.

Напомним, в начале сентября 2019 года стало известно, что у официального дистрибьютора Chery в России АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» произошли кадровые изменения. С должности директора компании ушёл Геннадий Павлов. Теперь он занимает должность зампредседателя совета директоров.

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