Беспилотный топливозаправщик MQ-25 Stingray произвёл свой первый полёт 19 сентября 2019 года. Его продолжительность составила два часа. Аппарат управлялся двумя операторами из аэропорта Мидамерика в Сент-Луисе. Создатель БПЛА компания «Боинг» сняла и опубликовала соответствующее видео. Об этом пишет «Российская газета».

Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Испытания аппарата признаны успешными, что вызвало воодушевление руководителя программы беспилотной авиации ВМС США. По мнению Чада Рида, с помощью беспилотных заправщиков удастся значительно расширить радиус боевого действия палубной авиации.

В связи с бурным развитием ракетного оружия России и Китая авианосные ударные группы ВМС США стали уязвимы. Американские военные пытаются увеличить дальность действия палубной авиации, чтобы сам авианосец находился как можно дальше от противника. В настоящее время радиус действия истребителей США с авианосцев без дозаправки составляет около 800 километров.

Поэтому ВМС США и развернули масштабную программу создания беспилотных топливозаправщиков, так как пилотируемые самолёты-танкеры будут являться первоочередными целями для противника. MQ-25 Stingray должен будет проводить дозаправку в воздухе палубных истребителей-штурмовиков F/A-18 «Супер Хорнет», самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G «Гроулер» и истребителей F-35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно этой программе, ВМС США должны получить 72 беспилотных заправщика MQ-25 Stingray. Общая стоимость программы оценивается в 13 миллиардов долларов. Первые четыре БПЛА должны быть переданы ВМС США уже к 2024 году.