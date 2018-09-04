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ВМС США к 2024 году получат беспилотные топливозаправщики

Техника

Применение подобных топливозаправщиков позволит увеличить боевой радиус действия палубной авиации в два раза

Вашингтон, 4 сентября 2018, 11:47 — REGNUM  По информации американского портала Defense News, компания Boeing будет разрабатывать и поставлять ВМС США беспилотные топливозаправщики, которые будут базироваться на авианосцах. Аппарат носит название MQ-25 Stingray («Стингрей»).

К 2024 году первая партия в количестве четырех машин должна быть введена в состав авианосного крыла авианосца в состоянии начальной готовности к боевому применению. Стоимость этой части контракта составляет около 805 миллионов долларов.

Американские военные считают, что применение подобных топливозаправщиков позволит увеличить боевой радиус действия палубной авиации в два раза. MQ-25 Stingray будет дозаправлять в воздухе палубные штурмовики F/A-18 «Супер Хорнет», самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G «Гроулер», истребители F-35.

Аппараты Stingray также смогут выполнять и разведывательные функции. Какое-либо вооружение для этой машины не предусматривается, при ее создании не будут применяться технологии снижения заметности.

Стоимость всей программы по обеспечению ВМС США беспилотными заправщиками MQ-25 оценивается примерно в тринадцать миллиардов долларов. Всего должно быть поставлено семьдесят два летательных аппарата.

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Военное влияние США в мире
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