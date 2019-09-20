Москва, , 14:02 — REGNUM Немецкая автокомпания Porsche запустила продажи рестайлинговой версии кроссовера Porsche Cayenne. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Обновлённый спортивный кросс имеет немного заниженную крышу, а передние и задние стойки кузова получили больший наклон.

От предыдущей версии салон авто отличается лишь двухместным задним диваном с отсеком для мелочей посередине подушки. Однако покупатели могут приобрести модель и с традиционными креслами.

Под капотом рестайлингового Cayenne могут быть бензиновые турбированные движки V6 3.0 (340 л. с.), V6 2.9 (462 л. с.), V8 4.0 (550 л. с.), либо один из двух версий гибридного агрегата. Во всех модификациях модель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Привод у кроссовера 4×4.

Напомним, в конце августа 2019 года компания Porsche представила рестайлинговый Macan Turbo 2020 модельного года с 2,9-литровым турбированным мотором V6. Двигатель позволит автомобилю разгоняется с места до 100 км/ч за 4,3 секунды. Максимальная скорость модели составит 270 км/ч.

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