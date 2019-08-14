Москва, , 13:07 — REGNUM

У дилеров немецкой автокомпании Porsche в России появился самый мощный подключаемый гибрид модели Cayenne. Об этом 14 августа сообщает портал 32cars.ru.

Кроссовер продаётся в двух версиях Cayenne: Turbo S E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid Coupе. Эти две модификации имеют 550-сильный мотор V8 объёмом 4 литра и электромотором мощностью 136 «лошадей». Общая мощность гибридной установки равна 680 л. с. Агрегат работает с 8-скоростным «автоматом» Tiptronic S.

Сообщается, что обе модификации гибрида разгоняются с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды, и набирают максимальная скорость 295 км/ч. Запас хода на одних аккумуляторах у гибридных авто составляет 40 км.

Напомним, на аукцион Bring a Trailer был выставлен на продажу немецкий спорткар Porsche 911 Carrera RS Touring 1973 года выпуска. Всего выпущено 185 таких моделей. Цена лота составляет 200 тыс. долларов.

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