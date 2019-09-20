Москва, , 11:16 — REGNUM По итогам января-августа 2019 года корпоративные продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 9,7%, до 148,9 тыс. единиц. Об этом сообщается в справочнике «База данных компаний. Актуализация контактов. Ежемесячная статистика обновления ТС в 2019 году».

Лидером продаж за отчётный период стали модели Lada. С января по август в этом году российские компании купили 20,7 тыс. единиц автомобилей АвтоВАЗа, что выше прошлогоднего результата на 22,9%.

Вторую строчку списка популярных автомобилей у юрлиц занимают машины немецкой компании Volkswagen — 14,7 тыс. проданных автомобилей. Здесь мы наблюдаем рост на 27% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает авто корейской компании KIA. Их за январь-август было реализовано 14,3 тыс. ед.

Четвёртое и пятое места соответственно у японской Toyota (13,2 тыс. ед.) и Renault (11,7 тыс. ед.).

Сообщается, что всего на долю корпоративных продаж за январь-август 2019 года пришлось 14,8% от общего объема рынка новых автомобилей.

Напомним, в июле 2019 года корпоративные продажи компании KIA в РФ составили 2818 машин — на 19% больше, чем в июле 2018 года. Причём доля корпоративных продаж за этот месяц составила 15% от всего объёма реализации автомобилей KIA в России. Всего за первые семь месяцев 2019 года юридическим лицам было продано 17 718 машин, что больше результата прошлого года на 9%.

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