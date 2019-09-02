Москва, , 09:51 — REGNUM По итогам января-июля 2019 года в России зафиксирован рост корпоративных продаж автомобилей немецкой автокомпании Volkswagen юридическими лицами. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Лидером корпоративных продаж среди всех авто иностранных брендов стала модель Volkswagen Polo. Это авто также занимает первое место среди моделей сегмента А0. Доля машин немецкой автокомпании в данном сегменте составляет 36,9%.

Что касается класса A-SUV (особо малые), то здесь первое место занимает Volkswagen Tiguan. Он также стал самым популярным у корпоративных клиентов. Его доля внутри сегмента составляет 12,1%.

В сегменте C-SUV (компактные) лидирует премиальный внедорожник Volkswagen Touareg — 12,8%.

Всего в июле 2019 года российским дилерам Volkswagen удалось продать корпоративным клиентам 3006 машин. В итоге доля корпоративных сделок за месяц составила 36% от общего объема реализованных в РФ автомобилей Volkswagen.

Напомним, компания Volkswagen совместно с нидерландской компанией NXP создали новую противоугонную технологию Ultra Wideband, которая предотвращает перехват сигнала в бесконтактных системах доступа.

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