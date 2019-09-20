Москва, , 10:48 — REGNUM На фестивале Subafest в Москве 21 сентября 2019 года японская автокомпания Subaru проведёт презентацию модернизированного полноприводного внедорожного универсала Outback. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Subaru Outback Black Line Motor1

Премиальность исполнения Black Line подчёркивают чёрные акценты на колёсных дисках, на радиаторной решетке, а также на окантовке противотуманных фар. Для авто доступно два варианта цвета кузова: «Белый перламутр» и «Чёрный металлик».

Под капотом машины размещён 175-сильный мотор рабочим объёмом 2,5 л, который агрегатируется с вариатором.

Сообщается, что заказы на Outback Black Line дилеры начнут принимать с 21 сентября 2019 года. Официальный старт продаж начнётся в середине октября этого года.

Напомним, в августе 2019 года в России было продано 695 новых автомобилей компании Subaru, что на 7% больше, чем в прошлом году. Всего за январь-август 2019 года российские автолюбители приобрели 4606 машин японского автопроизводителя, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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