Токио, , 13:43 — REGNUMЯпонский автопроизводитель Subaru планирует начать продажи нового Subaru Forester в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

По имеющейся информации, Forester 2020 появится у дилеров компании уже этой осенью. Его стоимость будет начинаться от 24 495 долларов. Таким образом, модель будет дороже своего предшественника на 200 долларов.

Автомобиль оснащён более надёжной системой помощи водителю EyeSight. Она имеет функцию центрирования и предотвращения отклонения от полосы движения. Кроме того, у новинки есть система напоминания о заднем кресле. Она необходима для предотвращения оставления детей и животных в салонах автомобиля во избежание перегрева и гибели.

Также в авто имеется обновлённая система контроля давления в шинах и автоматическая регистрация индивидуального колеса.

Под капотом новой модели 182-сильный 2,5-литровый мотор-боксер. Он агрегатируется с бесступенчатой трансмиссией. Привод у машины 4×4.

Напомним, на автопредприятии в американском штате Индиана японская компания Subaru приступила к серийному производству моделей Legacy и Outback нового поколения.

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