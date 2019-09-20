Токио, 20 сентября 2019, 07:58 — REGNUM Японская автокомпания Toyota официально заявила, что планирует инвестировать порядка 245 млн долларов в своё бразильское автопредприятие в Сан-Паулу. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Эмблема Toyota
Эмблема Toyota
(сс) Neubie

Деньги пойдут на техническую модернизацию конвейера под выпуск новой модели, который намечен на 2021 год. Несмотря на то, что в автокомпании не сообщили какой автомобиль планируется выпускать на заводе, тем не менее всё указывает на компактный кроссовер Yaris нового поколения, премьера которого состоится в 2020 году. Кроссовер будет построен на четвёртой производной модульной архитектуре TNGA — GA-B, которую Toyota представила некоторое время назад.

А пока на автопредприятии в Бразилии выпускаются Etios и Yaris актуального поколения.

Напомним, в августе модель Toyota RAV4 в РФ была продана в количестве 2866 единиц, что на 2% меньше, чем за такой же период 2018 года. Таким образом, в модельной линейке бренда модель Toyota RAV4 заняла первое место по продажам в России.

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