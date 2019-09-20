Токио, , 07:58 — REGNUM Японская автокомпания Toyota официально заявила, что планирует инвестировать порядка 245 млн долларов в своё бразильское автопредприятие в Сан-Паулу. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Эмблема Toyota (сс) Neubie

Деньги пойдут на техническую модернизацию конвейера под выпуск новой модели, который намечен на 2021 год. Несмотря на то, что в автокомпании не сообщили какой автомобиль планируется выпускать на заводе, тем не менее всё указывает на компактный кроссовер Yaris нового поколения, премьера которого состоится в 2020 году. Кроссовер будет построен на четвёртой производной модульной архитектуре TNGA — GA-B, которую Toyota представила некоторое время назад.

А пока на автопредприятии в Бразилии выпускаются Etios и Yaris актуального поколения.

Напомним, в августе модель Toyota RAV4 в РФ была продана в количестве 2866 единиц, что на 2% меньше, чем за такой же период 2018 года. Таким образом, в модельной линейке бренда модель Toyota RAV4 заняла первое место по продажам в России.

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