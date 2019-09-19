Токио, 19 сентября 2019, 09:56 — REGNUM Японское автопредприятие Toyota представило модель Corolla последнего поколения, построенную на платформе TNGA. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Новинка будет продаваться на японском авторынке в кузове седан и универсал.
Благодаря новой платформе повысилась прочность конструкции автомобиля, снизился уровень шумов и вибраций, а также улучшилась управляемость.
Corolla нового поколения меньше предыдущей модели. Длина авто равна 4495 мм, а ширина — 1745 миллиметров. В качестве передней подвески у машины MacPherson.
Экстерьер авто стал более спортивным, а в салоне есть обновлённая мультимедийная развлекательная система с сенсорным экраном. Подушек безопасности у нового Corolla семь.
В моторную гамму, помимо бензиновых моторов, входит гибридный двигатель.
Напомним, для езды по бездорожью компания Toyota разработала специальную версию 205-сильного пикапа Land Cruiser 70 под названием Namib. Мотор внедорожника сочетается с 5-позиционной «механикой» и полным приводом.
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