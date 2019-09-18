Москва, , 14:32 — REGNUM По итогам августа 2019 года Lada Granta стала лидером продаж в четырех федеральных округах России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Lada Granta Ilya Plekhanov

В августе 2019 года больше всего Lada Granta пользовалась спросом в Приволжском федеральном округе. Там за месяц было продано 4,6 тыс. единиц данной модели. Таким образом, автокомпания увеличила продажи в ПФО на 36,1% по сравнению с прошлым годом.

Второе место по проданным Lada Granta занимает Уральский федеральный округ. Здесь в августе было реализовано порядка 1,2 тыс. новых моделей Lada Granta — рост на 53,9%. Тройку лидеров замыкает Южный федеральный округ, в котором приобретено около 1,1 тыс. машин Lada Granta (+43,2%).

Последним регионом, где лидирует модель Granta стал Северо-Кавказский федеральный округ. По итогам августа объем рынка новых машин Lada Granta здесь составил 731 единицу — рост на 49,5%.

Напомним, АвтоВАЗ выпустил лимитированную серию LADA #CLUB с оригинальными элементами дизайна. В новой модификации авто имеется дополнительный набор оборудования, который ранее был только в топовых комплектациях. Концепция #CLUB реализована в моделях Granta, XRAY и Largus.

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