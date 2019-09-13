Тольятти, Самарская область, , 10:00 — REGNUM В Росгвардии работают над проектом патрульной машины на базе Granta для подразделений вневедомственной охраны, заявил представитель МВД Валерий Грибакин в интервью RG.

Грибакин сообщил, что обеспечение новейшей техникой и вооружением служащих ведомства является сейчас приоритетной задачей.

В числе этих планов создание автомобиля, который должен быть оснащен компьютером с базой данных о владельцах оружия, а также информацией об объектах и квартирах, которые находятся под охраной росгвардейцев. В бортовом компьютере должна находится, кроме всего прочего, информация о людях, находящихся в розыске.

Сообщается, что авто, созданное на базе Granta, будет оборудовано специальным местом для хранения спецсредств и оружия. Кроме того, в зависимости от версии в автомобиле будет оборудовано место для задержанных, либо для перевозки служебно-розыскной собаки.

Для лучшей маневренности автомобиль будет оснащен более мощным мотором и модернизированной подвеской.

Напомним, на предприятии АвтоВАЗ в Тольятти внесли изменения в конструкцию механических коробок передач для моделей ВАЗ-2180, ВАЗ-2181 и ВАЗ 2182. Это было сделано, чтобы остановить течь масла в машинах.

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