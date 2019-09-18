Москва, , 08:19 — REGNUM Мосгортранс и Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) выступили против инициативы НТИ «Автонет», разрешающей электрокарам ездить по выделенной полосе. Об этом госучереждения заявили на своих официальных страницах в Twitter.

Так, в ЦОДД сообщили, что по выделенным полосам должны ездить только профессиональные водители.

«К ним предъявляются особые требования в области безопасности дорожного движения. Водители проходят ежедневные медосмотры, автобусы и автомобили такси — технический контроль», — пояснили в учреждении.

В свою очередь в Мосгортранс заявили, что выделенные полосы помогают снизить число аварий.

«Сейчас обсуждают инициативу пускать на «выделенки» электромобили. Спойлер: мы против. Почему: выделенные полосы (помимо свободы передвижения) помогают снизить число ДТП с автобусами минимум на 25%. Это — безопасность наших пассажиров. А-полосы — для городского транспорта», — говорится в сообщении московского госпредприятия.

Напомним, в НТИ «Автонет» предложили дать право электрическим авто ездить по полосе для движения общественного транспорта. Реализация данной инициативы предполагается с 2020 года.

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