Москва, , 14:52 — REGNUM Москва стала третьей по количеству зарегистрированных электромобилей в России. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, всего в России на 1 июля 2019 года насчитывалось 4,6 тысячи зарегистрированных электромобилей. Из них только 459 шт. — в Москве.

Первое место по количеству электрокаров занял Пермский край (839 шт.). За ним — Иркутская область (487 шт.). После Москвы идут: Хабаровский край (375 шт.), Краснодарский край (360 шт.), Московская область (190 шт.), Амурская область (187 шт.), Санкт-Петербург (137 шт.), Новосибирская область (132 шт.) и Красноярский край (115 шт.). При этом уже в 76 субъектах РФ есть хотя бы по одному электрокару.

В СМИ также отметили, что из всех 4,6 тысячи автомобилей 74,4% находится в возрасте 6−9 лет.

Около 80% электромобилей приходится на одну модель — Nissan Leaf (3,7 тысячи авто). Затем идут Mitsubishi i-MiEV (308 шт.), Tesla — Model S (221 шт.) и Model X (125 шт.). Менее ста машин — разработка ВАЗа, LADA Ellada (96 шт.).

Ещё менее популярны в России Jaguar I-Pace — 82 шт., Renault Twizy — 37 шт., BMW i3 — 27 шт., Tesla Model 3 — 4 шт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ульяновске для чиновников могут закупить электрокары.

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