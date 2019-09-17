Франкфурт-на-Майне, Германия, 17 сентября 2019, 09:39 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на франкфуртском автомобильном салоне специальную версию G500 Manufactur. Об этом сообщает издание The Gal Post.
Выставочный экземпляр модели имеет яркий цвет кузова South Seas Blue Metallic. Он придает машине морской оттенок. Под цвет кузова удачно подобраны, окрашенные в чёрный цвет, 20-дюймовые колесные диски и чёрные зеркала заднего вида. В такой же цвет окрашены бампера и накладки на колесных арках.
Салон авто обтянут комбинацией из двух оттенков кожи Nappa. Для водителя в авто предусмотрена цифровая приборная панель, объединённая с информационно-развлекательным комплексом.
В движение шикарный автомобиль приводит мотор V8 рабочим объёмом 4 л. Он агрегатируется с «автоматом» 9G-Tronic.
Напомним, на автомобильном салоне во Франкфурте прошла премьера обновленной спецверсии кемпера компании Mercedes-Benz, который назвали Marco Polo Horizon Edition. В машине имеются пять спальных мест, два из которых размещены на крыше в складной «гармошке». В самом салоне кровати образуются путем складывания кожаных сидений. В кемпере также есть газовая плита, умывальник, светодиодное освещение и многое другое.
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