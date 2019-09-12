Москва, , 08:02 — REGNUM Автопредприятие немецкой автокомпании Mercedes-Benz в индустриальном парке Есипово с начала сентября перешло на двухсменный режим работы. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщили в пресс-службе «Мерседес-Бенц Рус».

При этом завод продолжил работать пять дней в неделю. Чтобы обеспечить работу вечерних смен, планируется набор ещё 400 сотрудников к уже работающим там 600.

Предприятие Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» было открыто во втором квартале 2019 года. В настоящее время там выпускаются седаны Е-Класса и внедорожники GLE, GLC и GLS. Всего в этот проект автокомпания вложила свыше 250 млн евро (около 18 млрд рублей).

Напомним, американская компания Traxxas создала шестиколёсный радиоуправляемый вездеход Mercedes-Benz G63 6×6. Его стоимость превышает 1 млн долларов (около 65,4 млн рублей). Модель может стать не только самой крутой машиной в модельном ряду бренда, но и среди всех других автопроизводителей.

Вездеход созданный на платформе TRX-6™ имеет шесть ведущих колес, три дифференциала с дистанционным запиранием T-Lock™, портальные мосты, высокую и низкую передачи, шесть алюминиевых амортизаторов для длинных поездок.

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