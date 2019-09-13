Берлин, , 15:36 — REGNUM В интернете появились фотографии купеобразного пятиместного кроссовера на базе Volkswagen Atlas (в России он продаётся под именем Teramont). Изображения модели размещены на портале Motor.ru.

Салон кросс-купе Volkswagen Teramont Motor1

Судя по снимкам салона прототипа модели, авто будет снабжено большой виртуальной панелью приборов. Размеры дисплея развлекательного комплекса в Teramont будут не больше 8 дюймов. На центральном тоннеле можно заметить физические кнопки и переключатели.

Сообщается, что кросс-купе будет меньше базового кроссовера примерно на 0,14 м.

Под капотом новинки наддувной мотор мощностью 220 «лошадей» объёмом 2 л, либо атмосферная «шестерка» максимальной мощностью 280 л. с. Возможно, что в линейку моторов войдёт «турбошестерка» мощностью порядка 400 л. с.

Напомним, в начале сентября 2019 года гендиректор автокомпании SAIC Volkswagen (Xinjiang) Automotive Co., Ltd. Фу Сюэцзюнь заявил, что производство на заводе Volkswagen в Китае будет расширено. Там уже построена новая линия по производству внедорожников модели Тхару и, как ожидается, она будет запущена на полную мощность уже в середине 2020 года.

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