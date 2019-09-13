Вольфсбург, Германия, , 07:25 — REGNUM Немецкий концерн Volkswagen опровергает обвинения средств массовой информации в том, что автопроизводитель продолжает манипуляции уже над новейшими дизельными автомобилями с целью исказить данные о выбросах отработанных выхлопных газов, передает канал n-tv.

12 сентября в СМИ появилось сообщение, что на автомобилях с дизельными двигателями самой экологичной категории Евро-6 устанавливается программное обеспечение, которое позволяет распознать тестовый и дорожный режимы эксплуатации. То есть на испытательном стенде автомобиль очищает выхлопы должным образом в соответствии с экологическими нормами, а на настоящей дороге объем вредных для окружающей среды выхлопных газов увеличивается.

Volkswagen отверг эти обвинения. Представитель концерна заявил, что ни один автомобиль с дизельным двигателем EA288 (пришедшим на смену оказавшемуся в центре дизельного скандала EA189), соответствующим категории Евро-6, не оснащен подобными программами.

Напомним, начавшийся в 2015 дизельный скандал обернулся для концерна выплатой штрафов и компенсаций в общей сложности на сумму $33 млрд. Тогда Volkswagen и его дочерние предприятия так же уличили в искажении данных об объеме вредных выхлопных газов.