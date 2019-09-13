Детройт, США, , 11:00 — REGNUM Американский автопроизводитель Cadillac представил рестайлинговый седан Cadillac CT-4 с продвинутой системой безопасности. Об этом сообщается на сайте Cnet.com.

Новинка будет продаваться в пяти версиях: Luxury, Luxury Premium, Sport и CT4-V.

Из внешних изменений можно отметить тормозные суппорты Brembo и модернизированную радиаторную решётку с мелким сетчатым рисунком, которая в дорогих модификациях имеет черный цвет.

В салоне авто имеется дисплей цифровой панели приборов размером 8 дюймов, а также современная информационно-развлекательная система. Полезным новшеством является функция автоматического затемнения зеркал заднего вида, а также система безопасности, предупреждающая о возможном столкновении и распознающая пешеходов. Кроме того, в автомобиле есть электронный ассистент парковки.

В качестве основного агрегата у машины 240-сильная турбированная «четвёрка» объёмом 2 л, которая сочетается с 8-скоростным «автоматом».

Напомним, в декабре 2019 года в России стартуют продажи двух новых кроссоверов американской автомобильной компании General Motors — Cadillac XT6 и XT4. Оба автомобиля оснащены турбированным движком рабочим объёмом 2 л.

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