Москва, , 14:34 — REGNUM

Большинство модификаций Cadillac XT5 в России прибавили в цене 70−120 тысяч рублей. Об этом сообщается 15 августа на сайте «Цена Авто».

Специалисты сайта зафиксировали повышение стоимости на большую часть комплектаций кроссовера ХТ5 от 1,6 до 3,4% относительно прежней цены. По их мнению, это связано с появлением в модельной линейке бренда машин 2019 производственного года.

Сообщается, что модель Cadillac XT5 в самой дешёвой комплектации Luxury стоит 3,69 млн рублей. Комплектация Premium обойдется автолюбителям в 3,99 млн рублей. Самая дорогая версия Platinum предлагается за 4,44 млн рублей.

Специальную же комплектацию Black Ice можно приобрести по прежней цене — 3,92 млн рублей.

Напомним, все комплектации Cadillac XT5 имеют бензиновый 314-сильный мотор объемом 3,6 литра, который агрегатируется с «автоматом».

Напомним также, компания General Motors готовится представить в 2021 году пятое поколение электрического внедорожника Cadillac Escalade, который способен проехать на одной зарядке 644 км.

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