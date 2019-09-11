Вашингтон, , 10:48 — REGNUM В сети появилось подтверждение информации, согласно которой компания Apple разрабатывает гарнитуру с технологией дополненной реальности. Об этом 11 сентября сообщил на своей Twitter-странице разработчик Стив Троутон-Смит.

https://twitter.com/stroughtonsmith/status/1171558494618693632

Он обратил внимание на то, что в файлах к iOS 13 содержится электронный документ, который объясняет сотрудникам компании как они могут запустить приложение дополненной реальности на iPhone без использования самой гарнитуры. Он также нашел в файлах иные подтверждения того, что компания действительно разрабатывает подобное устройство.

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Впервые информация о том, что Apple может разрабатывать AR-гарнитуру (гарнитуру с технологией дополненной реальности) стало известно в августе 2017 года. Тогда сообщалось, что эта гарнитура будет иметь собственный экран и набор микросхем и не будет представлять собой гарнитуру для iPhone.

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