Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM Учебно-научная лаборатория нейротехнологий Уральского федерального университета (УрФУ) работает над проектами в области применения виртуальной реальности, сообщает 5 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что применение технологий VR способно повысить эффективность освоения иностранных языков, поскольку включенность человека в ситуацию, в том числе эмоциональная, позволит лучше запоминать новые слова, фразы, предложения.

«Это могут быть, например, ситуации в аэропорту, в кафе, на конференции или же их комбинации. В виртуальной реальности уже сейчас можно создавать фантастическое по своему разнообразию, динамике, эмоциональной насыщенности интерактивное окружение, аналог которого в реальности, как правило, либо невозможен в принципе, либо его стоимость окажется неадекватно высокой», — отметил руководитель проекта Александр Сергеев.

Добавим, вузы задействуют технологии виртуальной реальности в качестве инструмента для обучения. Так, в начале года сборку образовательных модулей с технологиями VR/AR завершили в Томском госуниверситете.

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