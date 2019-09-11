Канберра, , 09:08 — REGNUM Фотошпионам удалось заснять новый пикап на базе Ford Focus на тестах в Австралии. Об этом сообщает издание Wheel.

Пикап на базе Ford Focus Motor1

Новинку тестировали на австралийском полигоне Ford You You Yang в городе Юнге. Она была полностью закрыта чёрной тканью.

Сообщается, что пикап будет построен на платформе Ford Focus (Focus C2). Кроме того, издание сообщает, что эти прототипы используют производную шасси для рынка России.

Под капотом авто размещён четырехцилиндровый агрегат объёмом 2 л. Он будет работать с 8-скоростным «автоматом» 8F24.

Производство нового пикапа планируется разместить в Мексике, а продавать его будут в США и Южной Америке.

Напомним, в начале 2020 года в Австралии и Новой Зеландии компания Ford запустит продажи 197-сильного хот-хэтча Fiesta ST с турбированным трехцилиндровым движком объёмом 1,5 л.

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