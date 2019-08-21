Вашингтон, , 15:35 — REGNUM

Законы о выбросах помешали американской компании Ford продавать автомобили Shelby Mustang GT500 в Европе. Об этом пишет издание Muscle Cars and Trucks.

Shelby Mustang GT500 Ford.com

По словам менеджера по маркетингу Ford Performance Джима Оуэнса, 760-сильный Shelby Mustang GT500 будет продаваться в Северной Америке, Мексике и на Ближнем Востоке, но не в Европе. Это связано с законами о выбросах. Мощный 5,2-литровый движок V8 с наддувом не вписывается в европейские экологические нормы, сказал он.

Стоит отметить, что в Европе Ford в первом квартале 2019 года продал 2 300 купе Mustang — это на 27% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Напомним, в Великобритании продажи всех новых бензиновых и дизельных машин запретят к 2040 году, а в Германии, Ирландии и Нидерландах — к 2030 году.

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