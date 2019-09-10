Москва, , 08:48 — REGNUM Межведомственная рабочая группа «Автонет» планирует запустить в РФ движение групп беспилотных грузовиков по трассам страны (платунинг), сообщают «Известия».

Чтобы запустить этот грандиозный проект «Автонет» намерен объединить основных российских автопроизводителей и зарубежных импортеров магистральных грузовиков для старта тестов.

По мнению руководителей проекта, при удачном эксперименте ожидается значительное снижение расходов на перевозку грузов. Предполагается, что с развитием данной технологии беспилотники могут отнять работу у дальнобойщиков. Тем не менее эксперты и водители фур скептически относятся к данной инновации.

Так, руководитель межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов заявил, что эта инициатива не может иметь успех.

«Вот, положим, выезжает на дорогу дорожный трактор, который едет со скоростью 30 км/ч, ему надо проехать свои 15 км и свернуть. Как вы представляете, конвой из 25 фур пойдет на обгон, о какой безопасности тут можно говорить?» — задается вопросом глава профсоюза.

Напомним, 22 августа 2019 года операционный директор логистической компании «Точка-Точка» Максим Алексеев скептически отнёсся к перспективе роботизации в коммерческих грузоперевозках: «Считаю, что применение роботизированных устройств, тем более автономных, тренд современности, но на данный момент мы не заметили значимого эффекта от использования таких технологий у коллег».

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