Цзинань, Китай, , 07:11 — REGNUM

Первая «интеллектуальная» скоростная автомагистраль в провинции Шаньдун приступила к проведению испытаний систем автоматизированного вождения, сообщили в компании Qilu Transportation Development Group., передает агентство Синьхуа.

Тесты стартовали 16 августа в трех тоннелях, на трех КПП, на посту и множестве продольных склонах, которые симулируют различные дорожные ситуации. Длина испытательной трассы-полигона составляет 26 км и на ней имитируются всевозможные рельефные и прочие условия.

Тестеры проверят работу датчиков движения на обочине, лазеров, микроволновых радаров, панорамного видеонаблюдения, дорожных сенсоров, а также систем мониторинга погоды и интеллектуальных указателей движения.

Вице-президент Университета Чанань Чжао Сянмо, являющийся ведущим экспертом в области систем дорожной информационной инженерии и управления, заявил, что автономное вождение дает новые рыночные возможности развития транспортной индустрии. Ожидается, что проект к 2023 году превратится в международный центр испытаний, исследований и разработок для беспилотного транспорта.

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