Сеул, , 07:28 — REGNUM В южнокорейской автокомпании KIA Motors на должность старшего вице-президента и руководителя центра дизайна KIA назначен Карим Хабиб. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Ранее Хабиб работал в японской автокомпании Infiniti на должности главного дизайнера. Там он проработал чуть больше двух лет.

В обязанности Хабиба войдет контроль за работой групп, которые отвечают за экстерьер, интерьер, выбор материалов и цветов для новых моделей бренда. Кроме того, он будет определять стратегии дизайна для машин KIA.

Сообщается, что руководителем Хабиба будет Люк Донкервольке. Он является исполнительным вице-президентом и главным дизайн-директором Hyundai Motor Group. Донкервольке курирует дизайн брендов KIA, Hyundai и Genesis.

Напомним, в августе 2019 года самой покупаемой моделью южнокорейской автокомпании KIA на автомобильном рынке России стала модель Rio. Всего за месяц в РФ было реализовано 6989 KIA Rio. Это на 10,5% меньше, чем в августе 2018 года.

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