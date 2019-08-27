Гонконг, Китай, , 09:41 — REGNUM

Японскую автокомпанию Infiniti покидает дизайнер Карим Хабиб. Об этом 27 августа сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Хабиб занимал должность главного дизайнера в компании чуть больше двух лет — с июля 2017 года. С 1 сентября 2019 года его место займёт 49-летний Таисуке Накамура. С 1993 года он работал в компании Nissan. До недавнего времени Накамура был в подчинении Карима Хабиба.

Сообщается, что будущий шеф-дизайнер занимался разработкой экстерьера и концептов серийных автомобилей — Prototype 10, Qs Inspiration, Infiniti QX Inspiration, Infiniti Emerg-e, Q30, Nissan Gripz, IMx и Sentra.

Накамура сообщил, что на новой должности будет заниматься формированием «электрифицированного будущего» концерна.

Напомним, автокомпания Infiniti к своему 30-летию выпустит специальную серию под названием Edition 30. В неё войдут такие модели, как Q50, Q60, QX50, QX60 и QX80.

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