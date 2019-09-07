Купертино, США, , 17:44 — REGNUM Компания Apple впервые проведет презентацию своих новых гаджетов на YouTube. На своем YouTube-канале компания запланировала соответствующую трансляцию.

Она начнется 10 сентября 2019 года. Сама презентация пройдет в театре имени Стива Джобса, расположенного в Купертино (Калифорния, США). Стоит отметить, что это будет первая подобная трансляция Apple на YouTube.

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Ожидается, что на предстоящем мероприятии Apple представит три новые модели iPhone. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть «слили» файл с информацией о технических характеристиках этих смартфонов.

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