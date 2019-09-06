Пекин, , 15:28 — REGNUM Компания Huawei представит процессор Kirin 990 с интегрированным модемом 5G на выставке IFA 2019 в Берлине. Об этом он сообщила 6 сентября на официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1169898246866530304

Производитель отметил, что Kirin 990 является «первым и единственным в отрасли флагманский чипсетом» «всё в одном» с встроенным 5G-модемом. В публикации Huawei разместила рекламный видеоролик.

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Стоит отметить, что 3 сентября 2019 года компания Samsung представила процессор для мобильных устройств Exynos 980, в который также интегрирован 5G-модем. Ранее СМИ сообщили, что американская компания Qualcomm не собирается выпускать подобные процессоры до 2020 года.

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