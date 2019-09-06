Вашингтон, , 08:32 — REGNUM К 40-летнему юбилею своего бренда Walkman компания Sony выпустила цифровой аудиоплеер, стилизованный под кассетное устройство. Фотографии устройства опубликовал 5 сентября пользователь Twitter Дэн Тодаро.

https://twitter.com/DFTodaro/status/1169575469085315072

Интересным представляется то, что устройство, призванное вызвать приступ ностальгии у старых меломанов, оборудовано экраном, который показывает анимацию прокручивающейся аудиокассеты. Устройство также имеет панель управления с кнопками, стилизованными под кнопки классического Walkman.

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Самое первое устройство под маркой Walkman Sony начала продавать в Японии 1 июля 1979 года. Последнее портативное кассетное устройство предприятия компании выпустили в апреле 2010 года.

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