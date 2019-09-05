Синьбэй, , 10:55 — REGNUM Компания Acer анонсировала кресло для геймеров собственной разработки, стоимость которого составит $14 тыс. Об этом 4 сентября сообщил портал The Verge.

Модель получила название Predator Thronos. Стоит отметить, что фактически это не кресло, а целый комплекс, который позволяет установить до трех мониторов. Издание отмечает, что устройство является «менее моторизованной версией» более дорогой модели Predator Thronos Air.

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Напомним, Predator Thronos Air компания показала в 2018 году на Международной выставке бытовой электроники IFA. Тогда Acer сообщила, что его стоимость составляет $20 тыс.

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