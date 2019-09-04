Берлин, , 12:54 — REGNUM В интернете появились фото камуфлированного компактного внедорожника Audi RS Q3 Sportback второго поколения. Изображения нового авто размещены на портале Глас.ру.

Audi RS Q3 Sportback Glas.ru

По информации портала, авто уже проходит стадию тестирования. Однако где были сделаны снимки не сообщается.

Внедорожник оснащён типичными спортивными элементами — расширенными колесными арками, более мощными бамперами с огромными воздухозаборниками спереди и диффузором. Сзади новинка имеет овальные выхлопные патрубки. Радиаторная решетка получила уникальный рисунок.

Сообщается, что под капотом RS Q3 будет размещён 2,5-литровый пятицилиндровый бензиновый турбированный мотор максимальной мощностью 420 «лошадей». Он будет агрегатироваться с КПП имеющим двойное сцепление. Кроме того, авто имеет систему привода 4×4 Quattro.

Премьера новинки ожидается в Европе в конце 2019 года, а мировой дебют авто произойдёт на автосалоне во Франкфурте.

Напомним, компания Audi планирует до конца 2019 года в Соединённых Штатах обновить две версии авто: A3 Sport с передним приводом и A3 S с полным приводом.

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