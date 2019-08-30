Берлин, , 15:02 — REGNUMНемецкая автокомпания Audi разрабатывает новую технологию освещения Digital OLED для своих моделей, которая может предупреждать других водителей об опасностях на дороге. Об этом 30 августа сообщается на портале SpeedMe.

Новая осветительная система может состоять из более чем 50 элементов, которые можно использовать по мере необходимости. Таким образом, дизайнеры могут создавать самые разные световые комбинации с использованием одного и того же оборудования.

При помощи световой технологии Digital OLED можно передавать визуальные сообщения другим водителям через заднюю оптику. Так, по словам автокомпании, система может использовать символы, чтобы предупредить сзади едущие автомобили о предстоящих опасностях, таких, например, как «черный лед» или затор.

Кроме того, эта информация может быть передана машине с использованием технологии Car-to-X, а затем отправлена другим участникам дорожного движения через задние фонари.

Напомним, в июле 2019 года в РФ было куплено 1283 авто компании Audi. Это на 1% больше, чем годом ранее.

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