Сан-Франциско, США, , 09:22 — REGNUMTwitter-страница основателя соцсети Twitter Джека Дорси была взломана хакерами. Об этом 31 августа сообщил портал BuzzFeed News.

После того, как злоумышленники получили контроль над его аккаунтом, они опубликовали антисемитские комментарии, а также заявили, что намерены взорвать бомбу. Администрация сервиса среагировала на инцидент через 20 минут после публикации, удалив все посты.

Позже выяснилось, что хакеры смогли воспользоваться брешью в безопасности системы оператора мобильной связи. Представители Twitter сообщили, что проблема была решена.

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Напомним, Джек Дорси известен как создатель Twitter, в 2018 году журнал Forbes оценил его состояние в $3,1 млрд, в 2019-м — в $5,1 млрд .

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