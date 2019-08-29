Пекин, , 09:42 — REGNUM

Кампания по привлечению внимания общественности к проблема безопасности интернета под название «Неделя кибербезопасности Китая 2019» пройдет по всей Поднебесной с 16 по 22 сентября, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Кампания будет совместно запущена целым рядом правительственных департаментов страны, включая Департамент по связям с общественности ЦК Компартии Китая, Канцелярией Центральной комиссии по вопросам кибербезопасности, а также министерствами образования, общественной безопасности, промышленности и информационных технологий, сообщил заместитель директора Канцелярии Центральной комиссии по вопросам кибербезопасности КНР Лю Лехун.

В рамках кампании пройдет ряд мероприятий, включая выставки, где будет представлено свыше 100 предприятий в области кибербезопасности и интернета, а также форум по вопросам кибербезопасности, отметил Лю.

Кроме того, пройдет ряд тематических мероприятий, которые призваны поднять вопросы кибербезопасности перед студентами соответствующих вузов, сектором телекоммуникаций, финансовым сектором, а также сектором защиты персональных данных.